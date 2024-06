Ritrovato il corpo del corriere scomparso: tre stranieri arrestati

E’ stato trovato dai carabinieri, nei pressi di Arcidosso (Grosseto), il cadavere di Nicolas Matias Del Rio, il corriere argentino di 40 anni scomparso sull’Amiata il 22 maggio mentre trasportava un carico di borse Gucci da 500mila euro e che sarebbe stato ucciso dopo la rapina della merce. Il corpo era in un dirupo vicino a una villetta di località Case Sallustri dove le scorse settimane furono rinvenuti accessori per pelletteria che la stessa casa di moda ha poi confermato essere parte del carico rapinato.

Si indaga per omicidio e sequestro

Intanto la Procura di Grosseto da oggi indaga per omicidio volontario e sequestro di persona. Le nuove accuse sono contro i tre in carcere, Klodjan Gjoni 33 anni albanese, e i turchi Ozgur Bozkurt, 44 anni, e Kaia Emre, 28enne, già indagati per rapina e danneggiamento. Ci sarebbero anche due nuovi indagati. tgcom24.mediaset.it