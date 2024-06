Betoniera si ribalta, muore senegalese alla guida

Un’altra morte sul lavoro: è un senegalese il 30enne morto a metà strada tra la tangenziale nord e l’abitato di Bussolengo (Verona), schiacciato dalla betoniera carica di cemento che stava guidando. Uno svincolo che ogni giorno viene percorso da centinaia di veicoli.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto verso le 14 di venerdì 21 giugno. Il conducente ha perso il controllo e la betoniera è uscita di strada sul lato destro della corsia a senso unico di marcia, ribaltandosi e sbattendo contro il guardrail in acciaio. Nell’impatto la cabina si è schiacciata e l’uomo è rimasto prigioniero tra le lamiere. Arrivati sul posto, gli operatori del Suem non hanno potuto far altro che constatare la morte del conducente.

Le operazioni di soccorso

Per liberare il corpo dall’abitacolo contorto del camion sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi, tra cui un’autogru; hanno lavorato diverse ore, utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche.

Sono in corso gli accertamenti della polizia locale di Bussolengo per stabilire la dinamica dell’incidente. Per ora è escluso il coinvolgimento di altri veicoli.

La salma è stata portata all’istituto di medicina legale del Policlinico di Borgo Roma.

