Travolse e uccise un 15enne, chiesti 4 anni e 8 mesi per Bogdan Pasca

MILANO, 20 GIU – Il pm di Milano Mauro Clerici ha chiesto una condanna a 4 anni e 8 mesi per Bogdan Pasca, romeno di 33 anni, imputato per omicidio stradale per aver travolto, ubriaco e senza patente valida, a bordo di un furgone il 17 luglio 2023, a Garbagnate Milanese, una bici con due 15enni, uno dei quali, Valentino Colia, morì, mentre la ragazza rimase gravemente ferita. La richiesta è stata formulata nel processo abbreviato davanti alla gup di Milano Rossana Mongiardo. La sentenza arriverà nel pomeriggio, verso le 14. Nei mesi scorsi erano stati respinti due tentativi di patteggiamento dell’imputato.

Nell’udienza del 18 aprile, davanti alla gup, con un accordo tra accusa e difesa, il 33enne aveva tentato di nuovo la strada del patteggiamento, con la pena solo lievemente aumentata, da 4 anni (respinta dal gup Luca Milani a febbraio perché troppo bassa) a 4 anni e 8 mesi. Istanze di patteggiamento a cui si sono sempre opposti i legali di parte civile, tra cui l’avvocato Carlo Fontana, che rappresenta la famiglia del 15enne ucciso. La giudice aveva respinto la seconda istanza perché non si poteva riproporre di patteggiare, avendo la difesa già presentato istanza di rito abbreviato.

Oggi le parti civili hanno fatto presente che la richiesta del pm è ad una pena troppo bassa, mentre la difesa punta sulle attenuanti e sull’esclusione di aggravanti. Il 17 luglio 2023 Pasca, tuttora in carcere, andava a circa 80 km/h in una strada con limite di 50, quando investì i due ragazzi che stavano attraversando in bici sulle strisce. Dietro di loro c’erano altri due amici su una bicicletta, che si salvarono. L’uomo era anche in affidamento ai servizi sociali in quel periodo e aveva precedenti. Era stato anche denunciato dal datore di lavoro perché si era appropriato del mezzo della ditta, lo stesso che guidava quella sera. (ANSA)