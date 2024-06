Mosca: ‘Rutte alla Nato non cambierà niente, comandano gli Usa’

MOSCA, 19 GIU – La nomina di Mark Rutte a segretario generale della Nato “non cambierà niente” nella politica dell’Alleanza, che è decisa dagli Usa. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un’intervista a Radio Sputnik, ripresa dall’agenzia Ria Novosti. (ANSA)

LA CONFERMA DELLA NATO su X:

“Il Segretario Generale @jensstoltenberg

ha dato il via alla sua visita in Nord America al Wilson Center sottolineando che mantenere l’Europa sicura e la NATO forte è nell’interesse nazionale vitale degli Stati Uniti”

Secretary General @jensstoltenberg kicked-off his visit to North America at the Wilson Center emphasising that keeping Europe safe and NATO strong is in the vital national interest of the United States🇺🇸

— NATO (@NATO) June 18, 2024