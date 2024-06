Mattarella, ‘scena indecorosa alla Camera non influenza ruolo dell’Italia in Europa’

“La scena indecorosa avvenuta in una delle assmeblee parlamentari qualche giorno fa, che tutti hanno condannato, mi auguro sia di lezione a chi l’ha messa in atto e che faccia comprendere che non sono questi i comportamenti parlamentari”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine del colloquio con il presidente romeno Klaus Iohannis rispndendo a una domanda sulla rissa avvenuta in Parlamento mentre si esaminava il ddl sull’autonomia differenziata.

“Io non credo abbia alcun rilievo o ruolo quella scena indecorosa avvenuta” alla Camera, “la tradizione del nostro Parlamento è talmente nobile che questo episodio non può avere alcun tipo di influenza” sul ruolo che l’Italia ha in Europa. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella conferenza stampa al termine dell’incontro con il presidente romeno Iohannis ha risposto a chi gli chiedeva delle conseguenze in Europa del caos alla Camera durante l’esame del ddl sull’autonomia differenziata. ansa