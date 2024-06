Campagna affissioni “La Russia NON è il mio nemico”

È iniziata lunedì 17 giugno, la campagna affissioni di Verona per la Libertà e Sindacato Libero, “La Russia NON è il mio Nemico”, sostenuta anche dall’Associazione Veneto Russia

Sono presenti in tutta la città di Verona i manifesti con i quali si vuole lanciare un messaggio forte e chiaro:

In netta contrapposizione al pensiero politicamente e mediaticamente dominante, il messaggio vuole sottolineare l’importanza di non superare quella linea rossa alla quale i politici occidentali si stanno avvicinando. Un delirio di follia che, usando Zelensky come paravento, rischia di portare l’Europa in rotta di collisione con la Super Potenza che detiene il più potente Arsenale Nucleare al Mondo.

Fermatevi, la volontà dei Popoli è la Pace e non la Guerra.

Questa mattina, con grande sorpresa, abbiamo appreso che nella città di Donetsk è comparso un cartellone uguale al nostro con scritto in russo e in italiano:

“Il popolo italiano non è il mio nemico” pubblicato sul canale di Andrea Lucidi.

Verona per la Libertà Francesca Menin e Maurizio Cutolo

Sindacato Libero Palmarino Zoccatelli