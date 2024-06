Malore improvviso, 34enne si accascia e muore

Alessandro Modica, 34 anni, vigevanese, è morto nel pomeriggio di lunedì. Si è accasciato mentre tornava alla sua auto. Colpito da un malore mentre era impegnato nell’attività di manutenzione del verde, in una riserva a Borgo San Siro, in provincia di Pavia.

Lo fa sapere l’Agenzia regionale di emergenza urgenza della Lombardia (Areu), intervenuta con elisoccorso, automedica e ambulanza. I sanitari, però, hanno potuto solo constatare sul posto il decesso del lavoratore.

Alessandro Modica era un dipendente del consorzio irriguo Est Sesia, viveva a Vigevano. Tanti gli amici che in queste ore lo salutano con un pensiero sui social network. Ora, gli accertamenti per capire cosa sia successo sono in mano all’ispettorato del lavoro di Ats Pavia. Presenti anche i carabinieri. www.milanotoday.it