Zelensky: ‘ho parlato con Meloni di difesa aerea per l’Ucraina e nuovi aiuti militari’

“Ho avuto un incontro produttivo con Giorgia Meloni e ho ringraziato l’Italia per il suo sostegno militare, finanziario e umanitario all’Ucraina.

Abbiamo discusso i prossimi passi della nostra cooperazione in materia di difesa, compreso il contributo dell’Italia al rafforzamento del sistema di difesa aerea dell’Ucraina e la preparazione di un nuovo pacchetto di aiuti militari.

Abbiamo parlato anche del prossimo vertice per la pace in Svizzera e dei suoi risultati attesi. Sono profondamente grato a Giorgia per i suoi sforzi attivi volti a incoraggiare i paesi del Sud del mondo a partecipare al vertice.

Inoltre, abbiamo discusso progetti congiunti volti ad aiutare l’Ucraina nella ricostruzione di Odessa e della regione di Odessa. Apprezzo molto anche la decisione dell’Italia di organizzare la prossima Conferenza per la ripresa dell’Ucraina a Roma nel 2025.”

Lo scrive su X Volodymyr Zelenskyy

I had a productive meeting with @GiorgiaMeloni and thanked Italy for its military, financial, and humanitarian support for Ukraine.

We discussed the next steps in our defense cooperation, including Italy’s contribution to strengthening Ukraine’s air defense system and the… pic.twitter.com/KMmpXIhsri

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 13, 2024