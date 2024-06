Malore improvviso, Diego muore a 42 anni

Lutto a Chianciano Terme per la morte di Diego Gabutti, avvenuta improvvisamente pochi mesi dopo il fratello

Muore a 42 anni Diego Gabutti, trovato senza vita ieri mattina pochi mesi dopo la scomparsa del fratello. “Diego si è voluto riunire a Pablo”. Lo scrive il padre Alessandro Gabutti sui social e riassume così la tragedia di un padre che ha visto morire improvvisamente nel 2023 il figlio Pablo, e oggi Diego, anche lui colpito da malore improvviso. Neppure i soccorsi immediati e arrivati dal cielo questa mattina con Pegaso lo hanno potuto salvare.

Due figli giovani (uno del 1979, l’altro Diego del 1982), scomparsi in pochi mesi. Una perdita incredibile e devastante per la città. Diego viveva in via Tevere e passeggiava con il suo cagnolone marrone, un pitbull cui era molto legato. Viveva da solo ed il malore è avvenuto durante la notte.

