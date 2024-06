Zelensky: “dobbiamo vincere questa guerra”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è a Berlino, dove è in corso la conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, insieme con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

“Noi dobbiamo vincere questa guerra”, ha detto il leader di Kiev sottolineando che “bisogna togliere i vantaggi che la Russia ha in aria. La difesa aerea è la risposta a tutto” e “abbiamo bisogno di almeno 7 sistemi Patriot”.

“È il terrore suscitato dai missili e dalle bombe che aiuta le truppe russe a progredire sul campo” , ha detto Zelensky. “Finché non priveremo la Russia della possibilità di terrorizzare l’Ucraina, (il presidente russo Vladimir) Putin non avrà alcun reale interesse a cercare una pace giusta“.

Zelensky ha aggiunto che gli attacchi russi contro gli impianti energetici dell’Ucraina hanno distrutto metà della sua capacità di produzione di elettricità. “Sono riusciti a distruggere nove gigawatt della nostra capacità energetica, e lo scorso inverno avevamo bisogno di 18 gigawatt. Quindi la metà ora non esiste più”.

“La strada della ricostruzione inizia con la difesa aerea, perché così non si deve ricostruire quello che viene distrutto”, ha ribadito da parte sua anche il ministro della Difesa ucraino Dmitro Kuleba a Berlino. “E non aspettare che la guerra sia finita” per affrontare la ricostruzione, ha aggiunto.

“Vorrei chiedere a tutti di sostenere l’Ucraina nella difesa aerea. Perché la migliore ricostruzione è quella che non deve cominciare mai”, ha detto Scholz ricordando che non ci sarà “nessuna vittoria militare” e “nessuna pace dettata” da Vladimir Putin. ANSA