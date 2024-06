Emiliano: “Decaro ha riunificato il Pd in una forza politica seria”

Michele Emiliano su X: “Stanotte mentre arrivavano dai seggi di tutto il sud i risultati di Decaro e del Pd si realizzava un sogno inseguito da anni. Antonio ha riunificato il sud e il PD in una forza politica seria, coesa, rispettata ed amata. Adesso tutto cambia per restituire dignità al Mezzogiorno”

Risposta: “Ma mi faccia il piacere, oggi altra novità per il rinnovo di un’esenzione per patologia, devo pagare la visita perchè il medico di famiglia non può più prescriverla per il controllo, significa negare un diritto già riconosciuto, vergogna!!”