Milano, ecuadoriano evade dai domiciliari e va a rubare 9 bottiglie di superalcolici

Doveva essere in casa, era al supermercato a rubare. Un uomo di 27 anni, cittadino dell’Ecuador, è stato arrestato giovedì sera a Milano con le accuse di evasione e furto aggravato dopo aver cercato di “fare la spesa” all’Esselunga di viale Papiniano.

In serata, il 27enne – ai domiciliari per una precedente rapina in un supermercato – è entrato nel super e ha preso dagli scaffali nove bottiglie di Jack Daniel’s, una confezione di popcorn e un’altra di patatine. Approfittando dell’uscita delle casse automatiche in quel momento aperta, il 27enne ha cercato di allontanarsi ma è stato subito bloccato dall’addetto alla sicurezza.

I militari hanno poi accertato che l’uomo doveva essere ai domiciliari e hanno quindi fatto scattare le manette. Il bottino, dal valore di circa 200 euro, è stato invece riaffidato alla direzione dell’Esselunga. www.milanotoday.it – foto archivio