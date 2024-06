Nato, Stoltenberg: “abbiamo impedito la guerra per 75 anni”

“Questa idea che ci sia una specie di conto alla rovescia per la prossima guerra è sbagliata. Siamo qui per impedire che ciò accada. Lo abbiamo fatto per 75 anni, lo faremo almeno per altrettanti”

Lo ha detto il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante la sua visita in Finlandia. “Non vediamo una minaccia militare imminente contro alcun alleato della Nato. Ora ovviamente la Russia è più che preoccupata per la guerra in Ucraina e ha effettivamente spostato molte forze dalle vicinanze della Finlandia o dei Paesi nordici verso l’Ucraina. Quando i combattimenti finiranno in Ucraina, potranno ricostruire quelle forze. Ma, ripeto, questo non significa che assisteremo a un attacco pericoloso o imminente contro un alleato della Nato”.

“Accolgo con favore gli sforzi dell’Ue nella difesa ma devono essere complementari alla Nato, non una duplicazione”, questa azione “non deve indebolire la concezione della Nato. Ogni tentativo di indebolire il legame transatlantico indebolisce non solo la Nato ma anche l’Europa. La responsabilità della Nato sull’Europa non può essere messa in dubbio“. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg parlando all’Atlantic Council ad Helsinki. “L’Ue non può difendersi da sola, l’Ue deve occuparsi di commercio, ambiente, economia”, ha aggiunto. tgcom24.mediaset.it