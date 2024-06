Covid, Conte: “Ho pensato, moriremo tutti”

“Ho pensato, moriremo tutti”. Giuseppe Conte ripercorre l’esperienza dell’emergenza Covid, vissuta da presidente del Consiglio in un momento in cui non c’erano né informazioni né armi per combattere il virus. Ospite di ‘Un giorno da pecora’, su Radio1 del 5 giugno, il leader del M5S ricorda il periodo ”molto impegnativo” dei primi giorni di diffusione del virus.

“Tornai da Bruxelles e subito andai in emergenza alla protezione civile e capii che nessuno aveva le idee chiare, non arrivavano informazioni dalla Cina e e capii che avremmo affrontato qualcosa su cui neppure gli scienziati avevano contezza, chiarezza. E questo andò avanti purtroppo per settimane”, ricorda Conte.

“Quando vedi che inizia esponenzialmente a crescere il numero dei decessi inizi a pensare: non abbiamo soluzioni, i tecnici, gli esperti non ci dicono nulla…rimarremo sopraffatti da questo virus, se continua così moriremo tutti. Per un attimo questa cosa l’afferri, la pensi dentro di te, la tieni, la butti via e lavori per risolverla“, spiega l’ex premier. adnkronos

(le cure c’erano, ma le hanno vietate, ndr – “Non si poteva dire che c’erano altre cure oltre al vaccino”)