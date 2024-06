Zelensky: “Putin rapisce i bambini”

Circa 20.000 bambini ucraini sono stati rapiti dai territori occupati del Paese e portati in Russia: lo ha detto il presidente ucraino allo Shangri-La Dialogue di Singapore

“Insieme riportiamo indietro anche i bambini ucraini deportati in Russia dai territori occupati del nostro Paese – ha affermato Zelensky, secondo un video del suo intervento pubblicato sul suo account X -. Sappiamo con certezza che circa 20.000 bambini ucraini sono stati rapiti da Putin. Rapiti e portati in Russia. Conosciamo i loro nomi”. (nomi che non sono mai stati resi pubblici, ndr)

“La stessa Russia ha dichiarato di aver preso diverse centinaia di migliaia di nostri figli dai territori occupati dell’Ucraina. Solo i peggiori criminali fanno queste cose – ha aggiunto -. Dobbiamo riportare indietro tutti i nostri figli. Ringrazio il Qatar e gli altri partner per averci aiutato in questo sforzo. Insieme ai partner, stiamo anche riportando indietro i nostri soldati catturati”. (in realtà si è trattato di uno scambio di prigionieri: 75 russi e 75 ucraini, ndr)