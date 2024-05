Rapine in sequenza nel centro di Bologna: fermati due stranieri

Nella mattinata di ieri, giovedì 9 aprile, la polizia ha arrestato un 23enne, straniero, e un 27enne, anche lui straniero. Il primo, con diversi precedenti di polizia, è stato denunciato per rapina aggravata in concorso. Il secondo, invece, è stato tratto in arresto per rapina aggravata in concorso e denunciato per furto con strappo e per porto abusivo di armi.

La lunga mattinata dei presunti ladri è cominciata presto, attorno alle ore 7.30, quando la polizia è intervenuta in un bar in zona stazione in seguito ad una segnalazione per una rapina ad opera di tre persone ai danni di un uomo, a cui era stato sottratto il portafogli. Dopo circa mezz’ora, la polizia riesce ad individuare il presunto autore, che peraltro viene anche riconosciuto dalla vittima, motivo per il quale viene denunciato in stato di libertà per rapina aggravata in concorso.

Nel frattempo, alla centrale arriva una telefonata da parte della Polfer che riferisce di una rapina ai danni di un uomo di origine svizzera nei pressi del binario 1 est della stazione centrale. La descrizione dei due presunti ladri, un uomo e una donna, corrisponde a quella dei complici della precedente rapina.

Attorno alle ore 8.15, in via Matteotti, alla polizia arriva una nuova chiamata che riferisce di un furto con strappo nei confronti di una donna che era in autobus, alla quale era stata strappata una collanina d’oro che aveva al collo. Ancora una volta, la descrizione dei due presunti autori della rapina trova corrispondenza con la descrizione dei complici della prima rapina della mattina.

Gli agenti riescono infine a fermare il secondo uomo, mentre la donna riesce a fuggire via. Si tratta di un 27enne irregolare sul territorio, trovato in possesso di una banconota da 50 franchi svizzeri appartenenti all’uomo rapinato in stazione, che inoltre riconosce il presunto ladro. Il 27enne viene dunque tratto in arresto per la rapina aggravata in concorso – quella al binario 1 est – e denunciato per i reati di furto con strappo – ai danni della donna in autobus – e per porto abusivo di armi. Ora l’uomo è in attesa dell’udienza per la convalida dell’arresto.

