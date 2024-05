Malore fatale prima di cena, Solara piange la morte di Daniela

BOMPORTO. Aveva 45 anni, ed è scomparsa all’improvviso. Daniela Fasanelli, mamma di un ragazzo di 15 anni, è deceduta domenica nella propria abitazione a Solara, frazione di Bomporto, lasciando la comunità locale senza parole.

Daniela aveva trascorso un pomeriggio con marito e amici, salvo poi tornare a casa e, poco prima di cena, sentirsi male. Un malore che si è rivelato fatale e che ha resi vani gli sforzi del 118.

IL RICORDO

Nata a Modena, dove aveva seguito anche il percorso di studi, si era poi trasferita per lavoro.

«Era sempre sorridente – ricorda un’amica – e metteva davvero di buon umore incontrarla».Lavorava presso la Metalsider 2 (azienda meccanica) come impiegata, e nutriva sempre un’attenzione speciale verso i più deboli, compiendo gesti di solidarietà perlopiù con Onlus che si occupano di riutilizzo degli indumenti:

«Era un persona splendida scrivono i colleghi –, piena di gioia e sempre pronta al sorriso ed alla battuta, apprezzata da tutti per l’amore, la competenza e la disponibilità che metteva nello svolgere le sue mansioni. Collega e fedele collaboratrice oltre che donna e madre speciale, lascerà in tutti noi un vuoto impossibile da colmare, le parole non potranno mai esprimere quanto sia straziante rendersi conto che non è più con noi».

