Toninelli: “Vannacci intercetta il voto ignorante”

“Vannacci intercetta il voto ignorante, perché se guardiamo un po’ le stupidaggini che ha scritto, soprattutto nel primo libro, sono molto popolari”. “La sua idea generale è quella dove la donna sta a casa a fare le faccende domestiche e l’uomo fuori a guadagnarsi la pagnotta. L’idea culturale della società di Vannacci è riassunta in questo, lui va a intercettare il voto ignorante.

Ricordiamo come in Italia secondo me circa 10milioni di italiani sono analfabeti reali, e almeno altri 20milioni sono analfabeti funzionali, di conseguenza Vannacci è la scelta strategica giusta per intercettare il voto ignorante. Poi fa anche ragionamenti che coincidono molto con quelli salviniani e dunque si trovano bene insieme”.

Lo ha detto, fra le altre cose, il grillino Danilo Toninelli, ex ministro dei trasporti e delle infrastrutture, intervenuto a Radio Cusano Campus durante ‘L’Italia s’è desta’. Il video è stato poi pubblicato su youtube dallo stesso Toninelli, come fosse un trofeo.