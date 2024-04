Camera Usa: 26 miliardi di dollari per aiuti a Israele

WASHINGTON, 20 APR – La Camera Usa ha approvato gli aiuti a Israele. Si tratta di 26 miliardi di dollari, di cui 9 per gli aiuti umanitari a Gaza. Oltre cinque miliardi sono destinati alla difesa aerea, dall’Iron Dome al David’s Sling e all’Iron Beam.

Israele afferma che l’approvazione degli aiuti militari statunitensi da parte della Camera Usa “invia un forte messaggio ai nostri nemici”.

Il commento di Biden

“Oggi, i membri di entrambi i partiti alla Camera hanno votato per promuovere i nostri interessi di sicurezza nazionale e inviare un messaggio chiaro sulla potenza della leadership americana sulla scena mondiale. In questo punto di svolta critico si sono uniti per rispondere alla chiamata della storia, approvando una legislazione sulla sicurezza nazionale urgentemente necessaria per la quale ho combattuto per mesi” così Joe Biden dopo il voto della Camera sugli aiuti all’Ucraina, a Israele e all’Indo-Pacifico.