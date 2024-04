Condannato per spaccio, furto, rissa, violenza: espulso marocchino

PORDENONE – L’Ufficio Immigrazione della Questura di Pordenone ha eseguito l’espulsione, adottata dal Prefetto di Firenze nel 2022, nei confronti di un cittadino marocchino con accompagnamento e trattenimento presso il Centro per i Rimpatri di Ponte Galeria (Roma), in attesa di essere definitivamente allontanato dal Territorio Nazionale.

Il soggetto, irregolare nel Territorio Nazionale e senza fissa dimora, era stato controllato nella mattinata da personale del Comando Stazione Carabinieri di Sacile ed accompagnato in Questura per l’esecuzione dell’espulsione.

Gli agenti dell’Ufficio Immigrazione, a conclusione delle verifiche, rilevavano nei suoi confronti che, oltre l’essersi reso inottemperante all’espulsione, sussistevano numerosi precedenti penali per stupefacenti, furto, rissa, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.

Al termine dell’attività istruttoria personale di questo Ufficio lo scortava al Centro per i Rimpatri di Ponte Galeria.

