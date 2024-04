Malore in casa, muore allenatore di pallavolo

E’ morto venerdì sera, attorno alle 19, nella sua abitazione di Sottomarina, dove abitava con la moglie ed i due figli, Massimo Furlan, 54 anni, probabilmente stroncato da un infarto fulminante. La notizia è rimbalzata in città lasciando nello stupore quanti lo conoscevano. Massimo Furlan, infatti, era un militare dei lagunari di stanza a Marcon, ma era conosciuto in città anche per la sua attività di allenatore di pallavolo, oltre a dare una mano in parrocchia, a San Martino.

Era l’attuale coach della squadra di pallavolo femminile under 14 di Arzerello, nel piovese. La società ha subito listato a lutto la propria pagina sui social, sospeso le attività e disposto un minuto di silenzio alla ripresa dell’attività Il presidente della società sportiva, Luigi Battistello, ricorda che circa un mese e mezzo fa Massimo era svenuto ed era finito al Pronto Soccorso, anche se poi la cosa sembrava essere stata superata. Tuttavia anche la scorsa settimana aveva accusato un altro affaticamento, era andato a casa, ma non sembrava un problema importante.

Venerdì sera l’ultimo allenamento e al rientro a casa ha detto alla moglie di non sentirsi bene. Sono stati chiamati i soccorsi ma la situazione nel frattempo è precipitata ed è sopraggiunto il decesso.

