Campi Bisenzio, malore sul campo di calcio: gravissimo 25enne

CAMPI BISENZIO. Dramma durante una partita di calcio dilettanti a Campi Bisenzio. Mattia Giani, giocatore di 25 anni del Castelfiorentino, si è accasciato in campo dopo aver accusato un malore: ora è gravissimo all’ospedale di Careggi. È successo durante la partita di Eccellenza tra i padroni di casa del Lanciotto e il Castelfiorentino: la gara è stata sospesa.

Cosa sappiamo

Allo stadio Ballerini di Campi Bisenzio era in corso la partita tra Lanciotto e Castelfiorentino: al 15’ del primo tempo, Giani si è accasciato sul campo per un malore. Subito sono partiti i soccorsi: il giovane è stato trasportato all’ospedale fiorentino in condizioni gravissime.

Il calciatore

La notizia sta tenendo in ansia tantissimi amici, tifosi e appassionati di calcio. Giani, attaccante cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli e nella Primavera del Pisa, ha giocato in varie squadre della Toscana, come Cascina, Real Forte Querceta, Tuttocuoio, Grosseto e Ponsacco. Ha indossato anche la maglia del Savona.

