Il tesoro dei sinti di Roma est, polizze da 450mila euro su gioielli e 19 Rolex

Altri guai per il gruppo dei Goman, i sinti di Roma che hanno fatto affari sporchi per anni con truffe, furti negli appartamenti e auto a noleggio, come ha rivelato una indagine dello scorso marzo

Dopo lo sgombero di una serie di appartamenti occupati in via Casalincontrada 3, è stato portato a termine un nuovo sequestro che colpisce il tesoro del gruppo capeggiato da Epri Vinotti, 32 anni e moglie di Mirko Jovanovic, 36enne e noto come Mirko Goman, e Kristijan Orsus noto anche lui come Kristijan Goman, di 49 anni, padre di Nicholas Orsus Brischetto, morto al volante di una supercar in uno schianto a 300 all’ora.

Nei giorni scorsi, gli agenti della polizia di Stato della divisione anticrimine della questura di Roma, hanno sequestrato numerose polizze di pegno del valore complessivo di oltre 450.000 euro. Le polizze rintracciate presso un banco pegni della Capitale risultavano stipulate su 19 orologi Rolex, 9 dei quali modello Daytona, di cui 7 in oro, 1 acciaio e oro e 1 acciaio, nonché su diversi gioielli.

Le polizze, alla cui base sono posti numerosi orologi di pregio e altri preziosi, rappresentano il tesoretto dei Goman. Nell’indagine fatta a marzo, polizia e finanza già sequestrarono beni e assetti societari, per un valore complessivo di 1,8 milioni di euro, tra cui immobili, società e auto di lusso poiché di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, ovvero frutto di attività illecite o che ne costituiscono il reimpiego.

Il business delle auto dei sinti di Roma est

Le indagini patrimoniali svolte, che abbracciavano l’arco temporale di oltre un ventennio, avevano evidenziato come i tre Goman, a fronte di un’assoluta sproporzione tra la complessiva situazione reddituale dichiarata e il patrimonio direttamente o indirettamente loro riconducibile, avessero effettuato importanti investimenti mobiliari, immobiliari e avessero acquisito partecipazioni societarie, il tutto finanziato attraverso i profitti illecitamente conseguiti.§

www.romatoday.it