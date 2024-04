Zelensky: “vinceremo ma non posso dare una data”

Una serie di dichiarazioni del presidente ucraino Zelensky al giornale tedesco Bild:

– “Sì, abbiamo un piano per la controffensiva. Vinceremo. Non abbiamo alternative. Ma non posso prometterlo e dare una data”.

– “Se continuiamo ad aumentare la produzione, se otteniamo licenze dai nostri partner, non è una questione di numero di persone. È tutta una questione di qualità dell’arma.”

– “Alcuni saranno contenti del congelamento. Il mondo dirà: “Sì, siamo riusciti a congelare il conflitto, i missili non volano”. Ma questo solo finché la Russia non aumenterà la produzione di equipaggiamento militare, missili, droni e non analizzerà tutti gli errori commessi.

– “Putin voleva catturare Kharkov, per lui questo è un grande simbolo. Kharkov è una delle capitali dell’Ucraina e ha un grande significato simbolico. Stiamo facendo tutto il possibile affinché ciò non accada”.

“I nostri partner hanno le armi di cui abbiamo bisogno oggi per sopravvivere. L’Ucraina ne ha bisogno per sopravvivere, e non capisco perché non otteniamo queste armi”.

