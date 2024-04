Negoziati di pace, Zelensky: “Trump ha idee primitive”

Zelensky: “La Russia esercita influenza sulla politica Usa”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che la Russia è riuscita a esercitare un’influenza sulla politica e sui media statunitensi, e ha nuovamente respinto le dichiarazioni dell’ex presidente Donald Trump in merito alla possibilità di porre rapidamente fine al conflitto in corso nel Paese dell’Europa orientale. “Se l’accordo (per porre fine al conflitto) è semplicemente la cessione dei nostri territori, se questa è l’idea sottostante, è un’idea molto primitiva”, ha dichiarato Zelensky nel corso di un’intervista concessa al quotidiano “Politico”.

Zelensky: “Abbiamo un piano per una controffensiva, ma ci servono armi”

“Abbiamo un piano per una controffensiva ma ciò richiede armi, anche dagli Stati Uniti”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista alla Bild. Secondo il leader di Kiev attualmente la situazione al fronte è difficile. “I sistemi di difesa aerea di cui disponiamo non sono sufficienti – ha affermato – innanzitutto dobbiamo essere in grado di difenderci. Abbiamo una buona produzione di droni ma non sostituiscono la difesa aerea, i missili a lungo raggio e l’artiglieria”. tgcom24.mediaset.it

Ucraina, ipotesi conferenza di pace in Svizzera: Russia non invitata