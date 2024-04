Tempesta di neve nel nord-est degli Usa: 3 morti e 500mila case al buio

ROMA, 05 APR – Tre persone sono morte e quasi mezzo di milione di famiglie sono rimaste senza elettricità nel nord-est degli Stati Uniti a causa del maltempo ha colpito il Vermont, il New Hampshire, il Maine, lo Stato di New York, il, New Jersey e la Pennsylvania: lo riporta Abc News. Una tempesta di neve si è abbattuta sul Vermont, sul New Hampshire e sul Maine: finora, si registrano quasi 46 centimetri di neve a Tunbridge (Vermont), 38 centimetri a Madison (New Hampshire) e circa 42 a Porter (Maine).

In quest’ultimo Stato sono rimasti senza corrente elettrica più di 330.000 utenti, mentre altri 160.000 hanno perso l’elettricità nel New Hampshire. Più a sud, piogge torrenziali hanno colpito gli Stati di New York e New Jersey. Mercoledì sera ad Armonk (New York), vicino al confine con il Connecticut, un albero è caduto su un’auto uccidendo una persona. Altre due persone a bordo di auto sono state uccise da alberi abbattuti dal vento in incidenti separati vicino a Filadelfia (Pennsylvania). (ANSA)