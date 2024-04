Malore improvviso, muore bimba di 5 mesi

C’è lo choc di tutta la comunità di Rovellasca della quale si è fatto portavoce il sindaco Sergio Zauli nel giorno di Pasqua

Il paese della bassa comasca profondamente scosso ed attonito – sono le parole del primo cittadino – per la morte di una bambina di 5 mesi. Episodio nella notte tra venerdì e sabato in un appartamento di via Volta: la piccola, figlia di una coppia di origine marocchina, ha accusato un improvviso malore in casa. E quando i genitori hanno chiesto aiuto, non c’è stato nulla da fare.

A Rovellasca sono giunti, oltre ai volontari della Croce Azzurra, l’autoinfermieristica da Lurate Caccivio e l’elisoccorso da Como. Ingente mobilitazione, ma la piccola non si è ripresa dopo il malore improvviso. La bimba portata d’urgenza all’ospedale Sant’Anna dove è stato constatato il decesso: i medici non hanno potuto salvarla

Indagini in corso anche da parte del nosocomio di San Fermo dove la piccola è arrivata in condizioni disperate. Era nata nell’ottobre scorso. “Siamo increduli” conferma il primo cittadino. www.ciaocomo.it