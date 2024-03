Termoli: morto improvvisamente a 51 anni Luca Scatena, operatore sociale

Un grave e doloroso lutto ha colpito la comunità termolese: è morto nella serata di ieri Luca Scatena, conosciutissimo in città anche per via della sua attività nel sociale e in generale nell’attivismo civico. Aveva 51 anni.

Un infarto fulminante, a quanto si apprende, non gli ha lasciato scampo. Lascia la moglie Paola, la figlia Eva, tutti i parenti e tanti, tantissimi amici che oggi piangono la sua prematura morte. Sotto choc anche i tanti colleghi, che con Luca hanno percorso un tratto di strada insieme.

Una morte inaspettata, dolorosa. L’improvviso malore a casa, la chiamata dei soccorsi e il tentativo, purtroppo rivelatosi inutile, di rianimarlo. https://www.primonumero.it