Caso Salis, Raimo: “giusto picchiare i neonazisti. Lo insegno a scuola”

Commentando il caso di Ilaria Salis, l’italiana sotto processo in Ungheria, dove si trova in carcere perchè accusata di una violenta aggressione, Christian Raimo (docente, ex assessore alla Cultura del Municipio III di Roma ed ex consulente del Salone del libro di Torino) dice che è giusto picchiare i neofascisti e che lo insegna a scuola. Lo dice tranquillamente in TV, a “l’aria che tira” il controverso e fazioso programma condotto da Parenzo.