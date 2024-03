Green deal? Non per gli eurocrati. “Nei palazzi UE riscaldamento a palla”

“Siamo passati da un’aula del Parlamento Europeo di Bruxelles per alcune riprese e ci siamo accorti che la temperatura era da spiaggia ad Agosto.

Così abbiamo rimediato un termometro per ambienti e abbiamo scoperto che la temperatura era di 27 °C…. per un’aula che rimarrà inutilizzata per giorni e giorni… una cosa imbarazzante.

Sì, perchè il Green Deal va bene ma solo se lo fate nelle VOSTRE CASE spendendo decine di migliaia di euro a famiglia per l’efficientamento energetico, mentre nei palazzi europei le luci sono sempre accese e il riscaldamento è a palla.”

Lo scrive su X Alessandro Panza, eurodeputato della Lega, mostrando il video della temperatura misurata con un termometro per ambienti.