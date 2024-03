La morte automatizzata

di Edward Snowden – Tutti nel mondo hanno bisogno di vederlo. Si noti che questo filmato non lascia spazio a “è stato un errore”, mostrando attacchi ripetuti e mirati su persone disarmate e persino ferite. Il tipo di comportamento che la Corte Internazionale di Giustizia vieta esplicitamente nella sentenza sul genocidio contro Israele.

È necessario comprendere che la capacità tecnica dietro tali omicidi sta diventando sempre più facile da ottenere e sempre più automatizzata. Ben presto, un funzionario passerà il dito su una mappa e, chiunque venga indicato da un rozzo algoritmo per aver oltrepassato quella linea, morirà.

Questo è un crimine oltraggioso. Ma se non fosse stato per questo video, nessuno avrebbe nemmeno saputo cosa è successo. Questo è uno scorcio del futuro di questo mondo. Anche se non ti importa nulla di Israele-Palestina, prenditi un momento per prenderti cura del tuo domani.

Everyone in the world needs to see this.

Note that this footage permits no room for "it was a mistake," showing repeated, specifically-targeted strikes on the unarmed and even wounded. The sort of behavior the ICJ explicitly forbid in the genocide ruling against Israel. https://t.co/rh8JEeSP5x

— Edward Snowden (@Snowden) March 21, 2024