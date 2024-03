Zelensky: “quando la Russia perde, vince tutta l’Europa”

“Ogni significativo rafforzamento della nostra difesa aerea salva migliaia di vite e avvicina l’Ucraina ad avere un vero e proprio scudo celeste. Tutte le nostre città e i nostri villaggi devono essere protetti. Questo sarà il fondamento di uno scudo aereo paneuropeo. Quando il terrore russo perde in Ucraina, vince tutta l’Europa”: lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelenky. ANSA

4 febbraio 2024 – Zelensky: ‘26% dell’Ucraina sotto occupazione russa, ma vinceremo’

“A distanza di due anni è importante che siamo riusciti a difendere il nostro Stato. Circa il 26% del territorio nazionale è ancora sotto l’occupazione, ma vediamo che l’esercito russo non riesce ad avanzare in maniera significativa. Li abbiamo fermati”. Lo dice il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista al Tg1.

Zelensky: “Mai pensato di mollare, so che noi vinceremo”

“No, non ho mai pensato di mollare. Sono ucraino amo e difendo l’Ucraina. Questo è il mio dovere, lo devo fare altrimenti non riusciremo a resistere. Per questo non ho mai pensato di mollare. Non si può credere alla vittoria del male. So che noi vinceremo”. Lo dice il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista al Tg1.