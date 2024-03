Malore improvviso, muore imprenditore di 50 anni

Forte lo sgomento nella città di Maglie e nell’ intero Salento che lo conosceva per la perdita improvvisa del noto imprenditore Andrea Bavia

La tragedia è avvenuta mentre l’uomo si era recato ad assistere ad una partita di padel, al termine di una giornata di lavoro. Un malore improvviso lo ha colpito nei pressi dei campi di gioco di un comune limitrofo alla sua città; Andrea si è accasciato al suolo e vani sono stati i tentativi di rianimarlo.

Bavia, 50 anni, era molto conosciuto nella città magliese e in provincia per le varie attività imprenditoriali in cui era impegnato soprattutto nel settore automobilistico ma anche per le tante iniziative di carattere sociale e sportivo che lo avevano visto dedicarsi in ogni momento della sua vita, per avvicinare tanti giovani talenti allo sport e costruire un’ avventura al contempo sportiva e sociale. […]

www.leccenews24.it