Kiev, disegno di legge per mobilitazione dei detenuti

Il Governo ucraino sta lavorando a un disegno di legge sulla mobilitazione dei detenuti in risposta alla carenza di uomini nelle forze armate. Ormai da tre mesi il Parlamento non riesce ad approvare la legge sulla mobilitazione proposta dal Governo. Dopo la prima lettura sono stati presentati circa duemila emendamenti, di conseguenza il disegno di legge, votato in prima lettura all’inizio di gennaio, è ancora in fase di “finalizzazione” e difficilmente avrà possibilità di essere adottato con la necessaria maggioranza di 226 deputati.

Inoltre, il ritardo potrebbe essere dovuto all’attesa di finanziamenti da parte degli Stati Uniti: secondo il Comitato per il Bilancio, l’obiettivo della mobilitazione (500mila uomini) richiederà costi di 19 miliardi di dollari, ovvero un quarto di tutte le spese di bilancio.

https://t.me/letteradamosca/19576

Gli arruolamenti forzati e violenti