L’ultima balla su Donald Trump: “un ammiratore di Hitler”

di Mauro Zanon – Contro Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, favorito secondo i sondaggi per diventarlo nuovamente alle Presidenziali di novembre, ogni colpo basso è permesso: anche estrapolare alcune frasi di conversazioni private (peraltro solo riferite) risalenti ai tempi del suo mandato e riportarle sotto i riflettori per demonizzarlo, invece di combatterlo sul piano delle idee.

A riattivare la macchina del fango contro il candidato repubblicano, vincitore la scorsa settimana del Super Tuesday, è Jim Sciutto, analista e anchorman della Cnn, che nel suo libro “The Return of Great Powers” (“Il Ritorno dei Grandi Poteri”), in uscita oggi, ha raccolto per l’appunto alcune rivelazioni degli ex consiglieri di Trump. Tra queste quelle di John Kelly, che è stato capo dello staff del leader repubblicano.

«Mi disse: “Beh, ma Hitler ha fatto diverse cose buone”. “Cosa? ”, gli rispondo io. “Beh, ha ricostruito l’economia”»: questo avrebbe affermato Trump nel corso di una conversazione privata con Kelly. Quest’ultimo gli avrebbe poi detto: «Cosa fece però dopo aver ricostruito l’economia? La rivoltò contro il suo stesso popolo e contro il mondo. E dissi: “Signore, non puoi mai dire nulla di buono sudi lui, niente”».

Secondo la testimonianza di Kelly, il fascino di Trump verso il dittatore nazista, che architettò lo sterminio di sei milioni di ebrei, andrebbe ben oltre il riconoscimento dei meriti economici: includerebbe anche la sua personalità e il metodo di gestione del potere. In un’altra conversazione con Kelly, Trump si sarebbe infatti soffermato sulla capacità fuori dal comune di Hitler di assicurarsi la lealtà dei ranghi più alti dello Stato. «Mi chiedeva dei problemi di lealtà, e quando gli feci notare che i generali tedeschi come gruppo non gli erano fedeli e che anzi avevano tentato di assassinarlo alcune volte, lui non lo sapeva» ha riportato Kelly, prima di aggiungere: «Credeva davvero che noi generali saremmo stati leali e che avremmo fatto tutto ciò che lui voleva».

