Belgio, “stanno incarcerando i dissidenti patriottici”

“L’ex parlamentare fiammingo Dries Van Langenhove è stato appena condannato a un anno DI CARCERE perché presunti “meme razzisti” che erano stati condivisi in una chat di gruppo privata di cui faceva parte.

Questo è lo stato assoluto della libertà di parola in Europa. Stanno incarcerando i dissidenti patriottici. La prossima volta faranno questo a me, a te o a chiunque vada contro il regime globalista.

Sono seriamente senza parole qui. Questa è una vera e propria tirannia e dovremmo combatterla con tutte le nostre forze.”

Lo scrive su X l’avvocato Eva Vlaardingerbroek.

🚨BREAKING | Former Flemish parliamentarian Dries Van Langenhove @DVanLangenhove has just been sentenced to 1 year IN PRISON because supposedly “racist memes” were shared in a private group chat he was a part of.

This is the absolute state of freedom of speech in Europe.…

— Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) March 12, 2024