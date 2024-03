Agropoli, papà accompagna il figlio a scuola e muore

Dramma questa mattina, lunedì 11 marzo, all’esterno di un liceo di Agropoli dove un uomo è morto a causa di un malore improvviso. Era lì perché aveva appena accompagnato il figlio a scuola. Vani i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari. Lo riporta InfoCilento.

L’uomo, di cui ancora non sono state rese note le generalità, si è accasciato a terra perdendo la vita proprio all’esterno dell’ingresso del liceo Alfonso Gatto. Immediato l’allarme, i sanitari sono intervenuti ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche gli uomini della Polizia Municipale.