Dossieraggio, spiato anche Palù: “sono tranquillissimo”

Palù: “Io spiato? Non ho nulla da nascondere, sono tranquillissimo”

“Io spiato come Renzi e Fedez? Non lo sapevo. E comunque guardino pure la mia dichiarazione dei redditi, prima della mia presidenza all’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e dopo. Vedranno, questi inquirenti, che per servire lo Stato io mi sono impoverito” ha detto all’Adnkronos Salute il virologo Giorgio Palù, che lo scorso 22 febbraio si è dimesso dalla presidenza dell’Aifa.

Sapere di essere oggetto di dossieraggio non preoccupa affatto il prof. Palù. Anzi. "Non sapevo di essere in questa lista insieme a vip, politici e imprenditori. Ma che guardino bene. Non ho nulla da nascondere io – rimarca il virologo – E le dirò di più: non sono tranquillo ma tranquillissimo. Io ho servito per anni la res publica diventando più povero. Se chiederò chiarimenti alla Procura della Repubblica di Perugia? Non mi interessa".