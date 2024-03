Bufere di neve in California e Nevada

WASHINGTON, 03 MAR – La California e il Nevada sono alle prese con una forte bufera di neve che ha lasciato migliaia di persone senza elettricità. Particolarmente colpita la regione montuosa della Sierra Nevada, dove le raffiche di vento hanno raggiunto i 305 km all’ora e nella zona del lago Tahoe, dove sono state chiuse le stazioni sciistiche, è scattata l’allerta valanghe.

Chiuso al pubblico anche il parco nazionale di Yosemite e i meteorologi hanno esortato la popolazione a restare in casa tutto il weekend. Oltre 33.000 persone in Nevada e quasi 24.000 in California sono rimaste al buio mentre un tratto di 121 km della trafficata Interstate 80 è stato chiuso. (ANSA)