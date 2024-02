Malore nel sonno, Camilla muore a 17 anni

Aveva solo 17 anni, tutta una vita davanti. Un destino cinico e crudele ne ha però spazzato via sogni e passioni, che coltivava con grande amore e passione (amava i cavalli, la scrittura e il disegno), tutti obiettivi da conquistare. E ora tutta Urgnano, ma non solo, piange la scomparsa improvvisa di Camilla Ceresoli studentessa 17enne che nella notte tra sabato e domenica 25 febbraio ha perso la vita nel sonno colta da un arresto cardiaco e dopo essere stata a una cena di sushi col fidanzato. Ad accorgersi di quello che era accaduto è stata la mamma Francesca, domenica, poco prima di mezzogiorno. Non vedendo la figlia, ha deciso di svegliarla.

La terribile scoperta: Camilla era morta

Il suo cuore aveva smesso di battere. La madre disperata ha chiamato il medico e l’ambulanza. A stroncarla nel sonno un arresto cardiaco. “Stavamo facendo, come si deve fare, delle analisi e dei controlli però per lo sport era tutto a posto – ha spiegato il padre – sono le aritmie sopraventricolari che hanno causato questo. Sabato sera Camilla era uscita a mangiare il sushi con il suo ragazzo, stava bene. Lei era il mio amore”. La sera prima era tornata a casa alle 23.30, si era preparata ed era andata a dormire nella sua stanza, come sempre. La domenica mattina i genitori la lasciavano dormire dopo la settimana impegnativa, ma quella domenica Camilla non si sarebbe più svegliata.

I funerali e il calore di un’intera comunità

Animatori e amici dell’oratorio hanno voluto accompagnare Camilla Ceresoli fin sotto l’altare, reggendone in spalla il feretro attraverso la navata della chiesa parrocchiale di Urgnano. Sopra di esso, sotto una corona di fiori bianchi, una maglietta da pallavolo, sport che la ragazza praticava a Spirano.

Carlo Ferraioli – https://notizie.tiscali.it