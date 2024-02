Trieste, 23enne violentata e rapinata

A Trieste una 23enne è stata violentata e rapinata nella notte in una zona semi centrale della città

Il fatto sarebbe accaduto alle 4 del mattino, mentre la giovane rincasava. La vittima sarebbe stata aggredita da due uomini a volto coperto, che l’hanno bloccata e molestata, per poi fuggire con la sua borsa. E’ stata proprio la ragazza poi a dare l’allarme e a denunciare l’accaduto alla polizia, che ora procede per violenza sessuale e rapina.

Diversi episodi nella stessa zona

Gli aggressori al momento non sono stati identificati. Il caso è stato segnalato alla polizia dal personale dell’ospedale Maggiore, dove la vittima ha ricevuto le prime cure. Le forze dell’ordine, che sono al lavoro sul caso, stanno conducendo indagini per identificare e catturare i responsabili di quanto accaduto. L’episodio si aggiunge ad altri casi di aggressioni, risse e accoltellamenti avvenuti nelle ultime settimane in zona. tgcom24.mediaset.it