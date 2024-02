Milano, tentato stupro su 17enne in stazione Centrale

Una ragazza italiana di 17 anni residente in val Sangone ha presentato una denuncia per un tentativo di stupro ai carabinieri della stazione di Giaveno. L’episodio, secondo il suo racconto, sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 18 febbraio 2024 alla stazione Centrale di Milano, dove la giovane era andata in gita quel giorno.

Uno sconosciuto l’avrebbe avvicinata e schiacciata contro un muro, dopodiche avrebbe iniziato a palpeggiarla e baciarla. Lei sarebbe riuscita in qualche modo a divincolarsi prima che l’uomo proseguisse andando oltre e a scappare fino a raggiungere i binari dei treni e a salire su un convoglio diretto a Torino. Una volta arrivata a casa, ha raccontato la storia ai genitori che l’hanno subito accompagnata in caserma. I militari dell’Arma hanno poi trasmesso tutto ai colleghi milanesi, che stanno indagando sull’accaduto. www.torinotoday.it