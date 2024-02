Sinistra Italiana piange la scomparsa di Valerio Marletta

Morto l’ex sindaco di Palagonia Valerio Marletta, aveva 43 anni. A dare la notizia della morte è stata la pagina Facebook del Partito democratico siciliano

Il cordoglio di Sinistra Italiana: “Il 18 febbraio avremmo dovuto celebrare il congresso della federazione di Catania, invece questa si è trasformata in una giornata di inconsolabile, profondissimo dolore, per la scomparsa del nostro compagno Valerio Marietta”.

E’ quanto scrivono in una nota Pierpaolo Montalto, segretario regionale Sinistra Italiana e Gioli Vindigni, segretario Sinistra Italiana Catania.

“Con Valerio se ne va un fratello per tante e tanti di noi, se ne va un punto di riferimento per tutte e tutti. Se ne va un giovane eroe dei nostri tempi, un siciliano di cui la nostra terra deve andare profondamente orgogliosa, un compagno che deve rappresentare un modello per le generazioni che verranno. Ora è il tempo di stringerci nel dolore e nell’amore, di stare vicini a papà Antonio, mamma Maria e al nostro caro Dario; tornerà però il tempo delle parole e la nostra voce sarà la voce di Valerio. Ancora una volta, come tante volte in passato, le parole saranno tuoni che squarceranno il silenzio e sferzeranno questa terra difficile e amatissima che Valerio non lascerà mai”, concludono.

