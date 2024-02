Casa Bianca: ‘cittadini Usa lascino la Russia al più presto’

WASHINGTON, 20 FEB – I cittadini americani in Russia, anche quelli con doppia nazionalità, sono invitati a lasciare subito il Paese: è il monito lanciato dal coordinatore del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby dopo l’arresto per alto tradimento nella città russa di Yekaterinburg di una cittadina russa-americana di 33 anni residente a Los Angeles.

“Ne siamo a conoscenza e stiamo cercando di ottenere l’accesso consolare ma per ora non possiamo dire di più”, ha detto. (ANSA)