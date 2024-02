Tragedia sul campo, morto l’arbitro Giuseppe Campanella

Un’esistenza intera per il basket, lo sport di famiglia, cucito su figli e nipoti e che in tanti a Bologna relazionano al cognome degli innumerabili Campanella che calcano i parquet della città. Un voto d’amore per la palla a spicchi, quello dell’arbitro Giuseppe Campanella, 53 anni, che giovedì sera ha avuto il più tragico degli epiloghi.

È stato infatti durante i primi minuti della sfida al vertice del campionato di Divisione Regionale 3 (ex Prima Divisione) fra Vis Clippers e Libertas San Felice, che il 53enne bolognese, coadiuvato dal primo arbitro Maurizio Donini, si è accasciato sul pavimento dell’Iis Archimede di San Giovanni in Persiceto perdendo la vita. Nonostante gli immediati soccorsi dei presenti, seguito dall’arrivo dei sanitari che hanno tentato a lungo di rianimare l’arbitro, sul pavimento di via Cento non c’è stato più nulla da fare. […] https://sport.quotidiano.net