PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 17 febbraio 2024

PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 17 febbraio 2024 alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

Nella prima parte della puntata si parla di SCIE CHIMICHE: GUERRA METEOROLOGICA

con la dott.ssa Maria Heibel curatrice di nogeoingegneria.com

e con il prof. Giuseppe Altieri, agriecologo.

Il termine “scie chimiche” è stato fuorviante perchè ha creato l’idea che esistano scie innocue e da lì si è cominciato a formare il campo dei pro e dei contro. E questo è stato un depistaggio. Dal 2017 non ci forniscono più i dati su quello che viene rilasciato in quota.

La guerra meteorologica è un tipo di guerra non convenionale che prevede l’utilizzo della manipolazione del tempo atmosferico per colpire determinati luoghi e popolazioni.



Nella seconda parte sarà presentata una LETTERA APERTA ALLE SEDICENTI ISTUZIONI

con Mohamed Konaré del movimento panafricanista

per rivendicare “il sacrosanto diritto ad autodeterminarci, diritto riconosciuto persino dalla Carta delle

Nazioni Unite, attraverso una netta presa di posizione contro le politiche criminali di una cupola finanziaria

apolide, guidata da un manipolo di spregiudicati stampatori di moneta a debito senza garanzie, i cui unici

valori sono il relativismo nichilista e la cultura della morte mimetizzati da buonismo sanitario ed ecologico.”