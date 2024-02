Stroncato da un malore sul posto di lavoro. La tragedia è avvenuta stamattina in un’azienda agricola, nella zona di Castel D’Asso

Per cause ancora da definire, un manovale di 33 anni, S.T., improvvisamente si sarebbe accasciato a terra mentre stava lavorando. I soccorritori si sono precipitati sul posto, ma per il giovane non c’è stato niente da fare. Con il personale del 118 anche gli agenti della polizia che si sono occupati del caso. www.corrierediviterbo.it