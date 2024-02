Firenze, molotov al consolato Usa: indagini su un giordano

C’è già una persona sospettata per l’attentato e il video di rivendicazione sulle bottiglie incendiarie lanciate nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi contro la sede del consolato Usa di lungarno Vespucci. Secondo quanto si apprende nella notte è stata eseguita una perquisizione, condotta dai carabinieri del comando di Firenze e del Ros, insieme alla Digos, nei confronti di un ragazzo 21enne di origine giordana.

L’attacco al consolato era stato rivendicato con un video pubblicato sul canale Telegram ‘The whole world is Hamas’ e inviato anche alla redazione di FirenzeToday. Nel pomeriggio di ieri sullo stesso canale era apparsa una precisazione, in cui gli autori dichiaravano di non essere Hamas ma di essere “con Hamas”.

www.firenzetoday.it