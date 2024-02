Neve e gelo record in Alaska, superati i -40 gradi nel nord

2 FEB – L’Alaska è alle prese con neve e gelo eccezionali. I media americani riferiscono che la temperatura ha superato -40 gradi a Fairbanks, la meta turistica nel nord dello Stato dove si può ammirare l’aurora boreale, mentre a Anchorage il sindaco Dave Bronson ha dichiarato lo stato di emergenza. Si teme soprattutto per i senzatetto.

Sempre nella zona occidentale sono caduti oltre 2 metri e mezzo di neve e il peso ha causato il crollo di alcuni tetti. Molte abitazioni sono rimaste al freddo perché il carburante per il riscaldamento ha cominciato a congelarsi nelle tubature e mandato le caldaie in tilt. Neve e freddo non hanno risparmiato neanche la capitale Juneau, dove di solito c’è un clima più temperato. A gennaio sono caduti oltre 16 cm di neve, un record per la città. (ANSA) AP Photo