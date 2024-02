Roma, animalisti imbrattano piazza del Popolo

Vernice gialla e rossa sui leoni di piazza del Popolo. Blitz del gruppo animalista ‘Ribellione animale’ stamani a Roma, tra gli sguardi attoniti dei turisti e dei romani. Due giovani, un ragazzo e una ragazza di 33 e 29 anni, appartenenti al gruppo hanno gettato vernice lavabile sui leoni della fontana e sulla base in marmo dell’obelisco per protestare contro i circhi e i maltrattamenti animali.

Poi hanno steso una striscione con la scritta “Basta animali nei circhi” e hanno atteso l’arrivo delle forze dell’ordine seduti sui gradini del monumento. I due ragazzi sono stati poi portati via dai carabinieri della compagnia di Roma Centro e della stazione di San Lorenzo in Lucina. Sul posto è stata attivata Ama per la pulizia del monumento. Il gesto è stato rivendicato anche sui social.

www.romatoday.it – foto Agenzia Dire